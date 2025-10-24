Emeklilik borçlanması zamlanıyor! Araç satışına noter harcı geliyor!

Emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a gönderildi. Yeni vergi paketiyle birlikte, borçlanma prim oranlarında artışa gidiliyor.

Borçlanma primleri artıyor

Yapılan düzenlemeye göre, doğum hariç olmak üzere askerlik, doktora, avukatlık stajı ve ücretsiz izin süreleri için yapılan borçlanmalar yeni yılda daha yüksek tutarlardan ödenecek. Bu durum, emeklilik için eksik primlerini tamamlamak isteyen vatandaşların cebini doğrudan etkileyecek.

Askerlik ve doktora borçlanması cep yakacak

Yeni paket sadece borçlanma düzenlemesini değil, araç piyasasını da ilgilendiriyor. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı alınması planlanıyor. Düzenlemenin, noter işlemlerinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

Araç satışında noter harcı dönemi başlıyor

Yasa teklifinin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.