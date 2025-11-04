Vergi, harç ve cezalar için 2026 oranı belli oldu!

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, 2026 yılı için vergi, harç ve cezalardaki artışta kullanılacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak netleşti. Bu oran; pasaport harçlarından trafik cezalarına, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) çeşitli kamu ödemelerine kadar birçok kalemde doğrudan etkili olacak.

Bakan Şimşek'ten "daha düşük oran" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güncelleme yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, özellikle vatandaşların en çok etkilendiği MTV ve pasaport harçlarında beklenen artışın sınırlanabileceği şeklinde yorumlandı.

Artış oranı yüzde 25'in altında kalabilir

Her yıl Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran düşürülebiliyor. 2026'da da benzer bir adım atılarak artış oranının yüzde 25,49'un altına çekilmesi bekleniyor. Böylece 2024 ve 2025'teki yüksek artış trendinin ardından, vatandaşlara bir nebze nefes aldırılması hedefleniyor.