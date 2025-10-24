2025 TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? Taksitler 6.750 TL'den başlayacak! %10 peşinat, 240 ay vade! İşte detaylar!

Diğer iller için: Hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL

İstanbul için: Hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL

Mülkiyet Şartı: Başvuru sahibinin (eşi ve çocukları dahil) tapuda kayıtlı bağımsız konutu olmamalı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaftır.

İkamet Şartı:

Proje il/ilçesinde geriye dönük en az 1 yıl ikamet etme şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıtlı olmak ve en az 1 yıl ikamet yeterli.