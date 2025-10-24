2025 TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? Taksitler 6.750 TL'den başlayacak! %10 peşinat, 240 ay vade! İşte detaylar!
2025’te başlayacak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru bedeli belli oldu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, başvuru ücreti 5 bin TL olarak açıklandı. Başvurular belirlenen bankalar üzerinden alınacak. İşte 2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti, ödeme detayları ve başvuru sürecine dair tüm bilgiler…
EV SAHİBİ TÜRKİYE – YÜZYILIN KONUT PROJESİ
81 ilde 500 bin yeni sosyal konut yapılacak.
-
Talep Toplama: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025
-
İhale Başlangıcı: Kasım 2025
-
Kura Çekimi: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
-
Teslimat Başlangıcı: Mart 2027
-
Başvuru Bedeli: 5.000 TL
Konut Tipleri:
-
200 bin adet 80 metrekarelik 2+1
-
150 bin adet 65 metrekarelik 2+1
-
150 bin adet 55 metrekarelik 1+1
Konut kontenjan dağılımı:
-
%5 Şehit aileleri ve gaziler
-
%5 Engelliler
-
%20 Emekliler
-
%10 3 ve daha fazla çocuklu aileler
-
%20 18–30 yaş arası gençler
-
%40 Diğer başvuru sahipleri
Başvuru Koşulları ve Kampanya Süreci
-
Başvuru Şartı:
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar başvurabilecek.
-
Gelir Şartı:
-
İstanbul için: Hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL
-
Diğer iller için: Hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL
-
-
Mülkiyet Şartı:
Başvuru sahibinin (eşi ve çocukları dahil) tapuda kayıtlı bağımsız konutu olmamalı.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaftır.
-
İkamet Şartı:
Proje il/ilçesinde geriye dönük en az 1 yıl ikamet etme şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıtlı olmak ve en az 1 yıl ikamet yeterli.
Taksitler 6.750 TL'den başlayacak — %10 peşinat, 240 ay vade
Anadolu İlleri İçin:
-
55 m² (1+1): Satış Fiyatı 1 milyon 800 bin TL → Aylık Taksit: 6.750 TL
-
65 m² (2+1): Satış Fiyatı 2 milyon 200 bin TL → Aylık Taksit: 8.250 TL
-
80 m² (2+1): Satış Fiyatı 2 milyon 650 bin TL → Aylık Taksit: 9.938 TL
İstanbul İçin:
-
55 m² (1+1): Satış Fiyatı 1 milyon 950 bin TL → Aylık Taksit: 7.313 TL
-
65 m² (2+1): Satış Fiyatı 2 milyon 450 bin TL → Aylık Taksit: 9.188 TL
-
80 m² (2+1): Satış Fiyatı 2 milyon 950 bin TL → Aylık Taksit: 11.063 TL