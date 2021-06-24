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Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?
24.06.2021 12:34
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Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zam alacak hem de ikramiyelerine kavuşacak. Emeklilerin ceplerinin rahatlayacağı Temmuz ayında zamlı maaşların ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle, tahminlere göre emekliler daha erken maaş alabilecek! Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.


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