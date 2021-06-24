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Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zam alacak hem de ikramiyelerine kavuşacak. Emeklilerin ceplerinin rahatlayacağı Temmuz ayında zamlı maaşların ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle, tahminlere göre emekliler daha erken maaş alabilecek!

24.06.2021 11:47 - Son Güncelleme: 24.06.2021 11:47
Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayı emeklilerin bayram ayı olacak. Milyonlarca emekli vatandaş, alacağı hem zam hem de ikramiyeyle bu ayı rahat geçirecek. Emekliler bu ödemelerle refah seviyesini yükseltecek. 20-23 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarının erken yatırılacağı tahmin ediliyor. Maaşlarla birlikte ikramiyelerin de yatırılması bekleniyor.

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Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor.

Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Posta'nın haberine göre; Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.

Emeklilere müjdeli haber! Hem zam hem de ikramiye geliyor! Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu.