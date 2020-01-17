Emeklilere müjde! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 17.01.2020 11:15

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? BAĞKUR emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar dün hesaplara yatırıldı. Şimdi ise emekli maaş farklarının ödeneceği tarihler merak ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.

İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihi...

SSK EMEKLİLERİ Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi 9 17 Ocak 7 18 Ocak 5 19 Ocak 3 20 Ocak 1 21 Ocak 8 22 Ocak 6 23 Ocak 4 24 Ocak 2 25 Ocak 0 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi 9, 7, 5 25 Ocak 3, 1 26 Ocak 8, 6, 4 27 Ocak 2, 0 28 Ocak

Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.



