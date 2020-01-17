Emeklinin zam vakti geldi! SSK ve Bağ-kur emeklileri maaşlarını hangi gün alacak? 2020 Ocak ayı emekli maaşları ne kadar?

Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlıyor. Net maaşlar ve ek ödemeler birlikte artırılacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? BAĞKUR emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte SSK Bağkur 2020 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri...
Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenen emekliler, bugünden itibaren yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor.
İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ- Kur emeklileri de 24-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.
Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 6.5 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-yüzde 5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
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