Emeklinin zam vakti geldi! SSK ve Bağ-kur emeklileri maaşlarını hangi gün alacak? 2020 Ocak ayı emekli maaşları ne kadar? 17.01.2020 10:49

Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlıyor. Net maaşlar ve ek ödemeler birlikte artırılacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? BAĞKUR emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte SSK Bağkur 2020 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri...