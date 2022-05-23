Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği 3600 ek göstergede son yaklaşılırken memurların maaşlarında kaç lira artış olacağı da hesaplanmaya başladı.TAKVİM özellikle ek gösterge artışlarının maaşlara nasıl yansıyacağının hesabını yaptı. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında artış daha da büyüyecek. Burada maaşlar 1.300 lirayı ikramiyeler ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek. Ancak makam ve görev temsil tazminatlarında artış olmadığında ek gösterge bazı unvanlarda tek başına çok artışa yol açmıyor. Bu yüzden memurler görev ve makam tazminatları ile tazminat yansıtma oranlarının da artırılmasını istiyor. Öte yandan Memur-Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi. Konfederasyon, mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak bu kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesini talep ettik. Tekliflerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk" dedi.

NASIL DEĞİŞİYOR

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL

FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL

Ek gösterge: 4300 Emekli maaşı: 6.998 TL Emekli ikramiyesi: 252.352TL

FARK Emekli maaşı: 1.371 TL Emekli ikramiyesi: 49.444 TL

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL

Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL

FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL

Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL

FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL