Son dakika haberi! Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekonomistler, mayısta yüzde 16,59 ile beklentilerin altında gelen yıllık enflasyonun 7 aylık yükselişin ardından ilk kez düştüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte maliyet yönlü baskıların boyutunun önem taşıdığını söyledi. Peki, açıklanan rakamlarla yeni memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte en güncel hesaplamalarla memur ve emeklinin alacağı fark.

Tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı.

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR FARK ALACAK?

Ekonomistler, mayısta yüzde 16,59 ile beklentilerin altında gelen yıllık enflasyonun 7 aylık yükselişin ardından ilk kez düştüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte maliyet yönlü baskıların boyutunun önem taşıdığını söyledi. Peki, açıklanan rakamlarla yeni memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem memur ve emeklinin alacağı farkı açıkladı.

Erdem, 5 aylık enfasyon verisinin belli olduğunu belirterek, "Temmuz ayında verilecek zam için 1 aylık veri kalmış oldu. 5 aylık enfasyon 6,39 çıkmış oldu. Aslında Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte diyebiliriz. 6 aylık tahminden bir rakam var 7,66 bu da Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkarttığımız bir rakam. 6 aylık enflasyon yüzde 7,66 olacağı o beklenti anketinden çıkmıştı. Belirleyici olan Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon onu da Temmuz 3'ünde öğreneceğiz." dedi.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon kadar memur ve memur emeklisinin ise yüzde 3'lük bir toplu sözleşme zammı onun üzerine oluşacak enflasyonun da onlara fark olarak ödeneceğini belirten Takvim gazetesi yazarı Erdem, "Ağustos ayında da memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme başlayacak 2022 ve 2023 zamları belli olacak." dedi.





İŞTE EN GÜNCEL MAAŞ LİSTESİ

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ

5 aylık enlflasyon verilerine göre en düşük memur maaşı: 4.248,17

5 aylık enlflasyon verilerine göre en düşük memur emeklisi maaşı: 3.213,68

5 aylık enlflasyon verilerine göre en düşük esnaf emeklisi maaşı: 2.175,06

5 aylık enlflasyon verilerine göre en düşük SSK emeklisi maaşı (200 öncesi): 2.574,40





6 AYLIK TAHMİNİ ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ

6 aylık tahmini enlflasyon verilerine göre en düşük memur maaşı: 4.298,87

6 aylık tahmini enlflasyon verilerine göre en düşük memur emeklisi maaşı: 3.252,04

6 aylık tahmini enlflasyon verilerine göre en düşük esnaf emeklisi maaşı: 2.201,03

6 aylık tahmini enlflasyon verilerine göre en düşük SSK emeklisi maaşı (200 öncesi): 2.605,12