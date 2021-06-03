Vergi cezaları, SGK prim borçları hepsi silinecek! Vergi affı borç yapılandırma tarihi belli oldu mu? Başvuru ne zaman?

Gündemde 2021 vergi affı çıktı mı? Sorusu sıklıkla araştırılıp takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar vergi borcu yapılandırılmasının akıbetini araştırıyor. Milyonlarca borçlu tarafından beklenen vergi borcu yapılandırmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki, hangi borçlar yapılandırma kapsamına girecek? Vergi borcu yapılandırması için başvurular ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar!