Haberler Ekonomi Videoları Emekli maaşı nasıl artırılır? SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Emekli maaşı nasıl artırılır? SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Emekli maaşı nasıl artırılır? SGK ve Bağ-kur'lular için hayat kurtaran 3 adım kuralı! İşte emekli maaşını artırma yolları...
14.10.2021 14:26
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Emeklilik için geri sayım icra eden milyonlarca çalışan bir taraftan da maaşının artması için çeşitli yollar arıyor. Sosyal güvenlik reformu ile kendi şirketinde sigortalı olmak ortadan kalktı. Çalıştığı şirkete ortak olanlar için emeklilik ve prim hesabı değişti. Başka şirkette çalışana ise çift sigorta imkanı var. Emeklilikte yaşı bekleyenler emekli maaşlarını nasıl artırırlar? Emeklilik için prim ve günü dolduranlar çalışmaya devem ederse emekli maaşları düşer mi? Erken emeklilik mümkün müdür? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte emekli olmak isteyenleri ilgilendiren detaylar...

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