İşçiye en az 3.447 TL maaş! Asgari ücrette yüzde 22 oranında artış yaşanabilir: İşte yeni ücretler | VİDEO HABER

Çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyen asgari ücret, yeni yılla birlikte artacak. Aralık'ta belirlenecek yeni ücret için hazırlıklar başladı.

2021 için asgari ücret yüzde 21.56 artış yapılarak brüt 3.577,50, net 2.825,90 lira olarak belirlenmişti. Son 10 yılda asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştiği görüldü.

Bu rakam geçen yıl pandeminin de etkisiyle 7 puana kadar çıktı.

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Buradan yola çıkarak asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olabileceği düşünülüyor. Bu orana göre 2022'de asgari ücret brüt 4.364,50, net 3.447,50 liraya çıkabilecek.

Burada küçük artış-inişler olabileceği hesabıyla net ücretin 3.250-3.500 lira arasında olabileceği söylenebilir.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

■ İşsizlik maaşı



■ Asgari Geçim İndirimi

■ Askerlik, doğum borçlanması tutarları



■ İş göremezlik ödeneği

■ Yaşlılık, evde bakım, engelli aylıklarını almak için gelir sınırı



■ Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

■ Gündelikçiler için ödenecek primler

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Komisyonu her yıl Aralık'ta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor.

HAK-İŞ: CÖMERTLİK BEKLİYORUZ

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan: Ekonomi hızla büyümeye devam ediyor. İnanıyoruz ki işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaktır. Enflasyonun üstünde zam oranı isteyeceğiz elbette.