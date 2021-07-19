Emekli intibak yasası son dakika onaylandı mı? Emekli intibak artışı kaç para, kimleri kapsıyor?

Emekliye intibak yasası son dakika onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti var mı? Peş peşe açıklamalar vatandaşlar tarafından bekleniyor. Uzun vakittir merakla beklenilen intibak yasası ile alakalı incelemeler sürüyor. 2000 senesi ve ardından emekli olanların maaşlarında zam manasına ileriki intibak yasası ile alakalı yeni ilerleme yaşandı. İntibak isteği yaşama geçerse 355 TL zam yolu açılacak. 2021 senesinde yapılması beklenilen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hem de memur emeklilerinin intibak isteği ise Memur-Sen doğrultusundan hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum değişikliği kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Peki, emekliye intibak ne vakit ödenecek? İntibak yasası son hal nedir?

İntibak zammı bir süredir milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı amacıyla çalışma yapacak mı? Sorusu vatandaşlar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. İntibak yasasının ne vakit çıkabileceğin şimdilik netlik kazanmazken, mümkün bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

EŞİTLİK SAĞLANACAK

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.