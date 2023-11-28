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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 13:22 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 13:40

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA 2023: Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek? | Son dakika ekonomi haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhuriyetin 100. yılına özel verilen 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emekliler de yararlanacak. Peki; Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek? Son dakika ekonomi haberi... İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilen tek seferlik 5 bin lira ikramiye ödemesinde, kapsam dışında tutulanların da faydalanması için hazırlanan önergenin Meclis'te görüşülecek kanun teklifine eklenmesi için AK Parti Grubu'na gönderildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinin yapıldığı hatırlatılarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi" denildi.

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