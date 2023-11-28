Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti: Çalışan emekliye ikramiye Meclis'te!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin önergeyi dün AK Parti Grubuna gönderdi. Çalışan emeklilere 5.000 liralık ikramiye aralık ayı başında ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.