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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti: Çalışan emekliye ikramiye Meclis'te!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatı sonrasında, çalışan-çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 07:52 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti: Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin önergeyi dün AK Parti Grubuna gönderdi. Çalışan emeklilere 5.000 liralık ikramiye aralık ayı başında ödenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti: Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapıldığı anımsatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti: Çalışan emekliye ikramiye Meclis’te! 3

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

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