En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi.

En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7500 TL'ye yükseltildi. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi. Sabah'ta yer alan habere göre, emekli maaşı ve dul-yetim aylığı hesaplaması şu şekilde:

"Emekli zammı nasıl hesaplanır?"

1. Emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

"Kök maaşı 6.000 TL olan kişi ne kadar maaş alacak?"

2. Örneğin 'Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş ne kadar maaş alacak' sorusuna yanıt verecek olursak;

Emekli maaşı yüzde 25 artışla 7.500 TL yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeye bu emekli maaşı 7.800 TL olarak hesaba yatacak.

"Kök maaşı 10.000 TL olan biri ne kadar maaş alacak?"

3. Kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli maaşı hesaplamasını yaparsak;

Emekli maaşı yüzde 25 zam ile 12.500 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.000 TL olacak. Burada daha önce de belirtiğimiz gibi 'Emekli Aylığı Detay' ekranındaki kök maaş dikkate alınacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.

1. En düşük emekli aylığı 7.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 5.625 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 3.750 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 1.875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

"Dul ve yetim aylığı hesaplaması"

Örneği kök maaşı 5.000 TL olan dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşı yüzde 25'lik emekli zammı ile 6250 TL'ye yükselecek. Buna yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek ve maaş 6.500 TL'ye yükselecek. Yani maaş ödeme gününde hesabına bakan bu vatandaş hesabında 6.500 TL görecek.

"Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?"

Emekli maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı, 6 aylık enflasyon farkının belli olması ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zam oranının ardından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve emekli zammına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

"Emekli zammı ne zaman yapılacak?"

Körfez ülkeleri gezisi dönüşünde, gazetecilerin "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı. Buna göre; Emekli zammı yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirilecek.

"SSK emekli maaşları ne zaman ödenecek?"

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

"BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?"

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.