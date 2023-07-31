SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 18:34 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 18:50

SON DAKİKA I SGK'dan borç yapılandırma ödemeleri için kritik açıklama!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK, borç ödemeleri için son tarihin yoğunluk sebebiyle güncellendiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı ve işverenlerin cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yazılı açıklamada bulunan SGK, şu ifadelere yer verdi:

"Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi, 5510 sayılı Kanun'un 100. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak 3 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından, belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

Borç yapılandırmada son ödeme tarihi uzatıldı!

SIRADAKİ VİDEO
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!
31.07.2023Pazartesi
gib.gov.tr Yapılandırma borcu nasıl ödenir? KYK, vergi borcu, trafik cezası yapılandırma süresi uzatıldı mı?
31.07.2023Pazartesi
Borsada rekor açılış!
31.07.2023Pazartesi
Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri yarın başlıyor
31.07.2023Pazartesi
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor! Gözler salı gününe çevrildi
31.07.2023Pazartesi
Bunlar da Var
İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki cinayetle ilgili yeni detaylar! 04:53
Esenyurt'taki 'Tekel bayii' cinayetinin tüm detayları...
31.07.2023Pazartesi
Esenyurt tekel bayi sansürsüz izle görüntüleri infial yarattı! Vahşi olayda öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası konuştu: ’’Kan davalık...’’ 08:57
Tekel bayisinde öldürülen gencin babası konuştu
31.07.2023Pazartesi
Esenyurt’ta tekel bayisine yapılan baskının şüphelilerinden Servet Özer yakalandı 00:10
1 şüpheli daha yakalandı
31.07.2023Pazartesi
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor! Gözler salı gününe çevrildi 01:48
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor!
31.07.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA