Ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! ''Suyun gücü milletle buluşuyor''

06.06.2020 16:30

Yusufeli Barajı'nda gövdenin yüzde 75'ini tamamlayan ''3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle gerçekleştirildi. İşte Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yusufeli Barajı'na özel ''Suyun Gücü Milletle Buluşuyor, Türkiye'nin Suları Geleceğe Akıyor'' videosu...

2003 yılından beri toplam 245 milyar lira yatırım gerçekleştirildi ve 18 yılda 585 yeni baraj, 1.382 sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi yapıldı.

18 yılda 1.7 milyon kişiye tarımsal istihdam sağlanarak 14 milyar lira zirai gelir artışı elde edildi.

Son 2 yılda başlatılan 25 adet sulama projesi ile 3 milyon 200 bin dekar arazinin sulanmasıyla, 300 bin kişiye istihdam sağlandı, ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar liralık katkının önü açıldı.

449 adet tesis açılışa hazır hale getirildi, bu sayede 1 milyon dekardan fazla arazi sulamaya açılacak, yıllık 500 milyon metreküpe yakın içme suyu temin edilecek, ülke ekonomisine 1 milyar liralık katkı sağlanacak.

Kamu-özel sektör iş birliği ile 45 Hidroelektrik Santralinin hizmete alınmasıyla 9.5 milyar kWh hidroelektrik enerjisi üretildi.

2018 yılından bu yana 1.5 milyon dekar arazi sulamaya açıldı, 1 milyar 120 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı.

2020 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon dekar sulama yatırım ihalesi gerçekleştirilerek büyük bir rekora imza atıldı.

2023 yılına kadar sulama alanlarımızın 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarılması hedefleniyor.

2023 yılına kadar yerleşim yerlerine temin edilen içme suyu miktarının 4.5 milyar metreküpten 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.