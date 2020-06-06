06.06.2020 12:30

Milyonlarca emeklinin maaşlarında iyileştirme yapılmaya devam ederken, emekliler yıl içerisinde belirli dönemlerde ikramiyeler almaya da hak kazanıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emekli vatandaşlar 1000 TL ikramiye almaya hak kazanıyor. Ancak bu yıl ikramiyelerin yatırılma düzeninde değişiklik yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle emekli vatandaşların zor duruma düşmemesi için bayram ikramiyeleri daha erken yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nı geride bırakırken gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyeleri her yıl bayram öncesinde yatırılıyor. Milyonlarca emekli bayram öncesi aldığı ikramiyeler sayesinde rahat bir nefes alıyor. Emeklilere 1000 TL ikramiye ödeniyor. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yılın Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

Emeklilere ödenecek ikramiyelerin Temmuz ayı içerisinde yatırılması bekleniyor.

İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. İkramiyelerin bu tarih aralığnıda yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.

KİM, NE ALACAK?

Emekli: 1.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİLER NE KAZANACAK?

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.

3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.

17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.

24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.

NASIL ETKİLER?

2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, erkene çekme durumu olmazsa 27-30 Temmuz'da ödenecek.

2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun-emeklinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. En düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.