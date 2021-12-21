Döviz sevdalıları üzgün! Habertürk'ün ekonomi müdürü Ebru Baki'nin yüzü de düştü

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.

DÖVİZ SEVDALILARI ÜZGÜN

Dolardaki sert düşüş ise döviz sevdalılarını çok üzdü. Gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.

MORALİ BOZULDU

Habertürk TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.

ŞİRİN'İN DE RENGİ ATMIŞTI

Baki'nin konukları tarafından piyasa yorumları yapılırken kendisinin kur düşüşleri karşısında yüzü düştü. O anlar kameralara yansıdı. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Halk TV'de yayın yapan Şirin Payzın da aynı yüz ifadeleriyle programını bitirmişti.

Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." derken boğazı düğümlendi

Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

YANLIŞ VERİYOR OLABİLİR MİSİNİZ?

Şirin Payzın doların bir anda 15 liranın aştına gerilemesiyle şoka girdi. Düşüşe inanamayan Payzın, ekip arkadaşlarına "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" dedi.