Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Yaşanan bu düşüş kronik muhalefete matem havası yaşattı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi. Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu ve düşüşe inanamayarak "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" demesi dikkat çekti.