Haberler Televizyon Videoları 20 Aralık 2021 Doların sert düşüsü sonrası Halk TV'de yüzler düştü! Şirin Payzın: "Yanlış veriyor olabilir misiniz?"

20 Aralık 2021 Doların sert düşüsü sonrası Halk TV'de yüzler düştü! Şirin Payzın: "Yanlış veriyor olabilir misiniz?"

20 Aralık 2021 Doların sert düşüsü sonrası Halk TV'de yüzler düştü! Şirin Payzın: "Yanlış veriyor olabilir misiniz?"
21.12.2021 11:04

OTOMATİK OYNAT

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Hamile kadının imdadına JAK...
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Marketin triportör aracı...
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Tokat'da et yüklü tır devrildi...
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"Zarar ettim ama iyi oldu"
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Döner kapıya sıkışan kediyi...
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4 arkadaş, otomobilleri kara...
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21 Aralık Dolar, Euro, Altın...
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ATV Müge Anlı CANLI İZLE
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Melis Sezen’den derin sırt...
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Döviz kurlarında sert düşüş!
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Hastanede satırla dehşet...
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Başkan Erdoğan’ın açıklamaları...

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Yaşanan bu düşüş kronik muhalefete matem havası yaşattı. Haberi duyururken ilginç hareketler sergileyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi. Şirin Payzın'ın yaşadığı moral bozukluğu ve düşüşe inanamayarak "Yanlış veriyor olabilir misiniz?" demesi dikkat çekti.

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