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Çakılan dolara bir tokatta Malatya esnafından! Dolar yakıp halay çektiler

Çakılan dolara bir tokatta Malatya esnafından! Dolar yakıp halay çektiler
21.12.2021 13:28

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş, Malatya'daki kayısı satıcıları tarafından sevinçle karşılandı. Malatya Şire Pazarı'nda esnafın bir kısmı ise ellerindeki dolarları yaktı.

Ekonomi Videoları

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi Şire Pazarı'ndaki meydanda toplanan esnaf, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek döviz kurlarındaki düşüşe sevindi.

Esnaf Ramazan Kurtuluş, grup adına yaptığı konuşmada, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yumruğunu masaya vurduğunu", Şire Pazarı esnafının da "Dolara hayır" diyerek Erdoğan'ın yanında yer aldığını söyledi.

Hükümetin yanında olduklarını belirten Kurtuluş, "Bu gemi batarsa hepimiz batarız.

Sağı solu olmaz bunun. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız.

Dik duruşuyla sürekli yanında durduk bundan sonra da duracağız. Malatya halkı olarak doları istemiyoruz, biz TL ile yolumuza devam edeceğiz. Dolara hayır, istikrara evet diyoruz." dedi.

Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner ise bugün Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yanında olduğunu gösterdiğini anlatarak, "Bugün yaptığımız etkinlik sadece doların düşmesiyle ilgiliydi.

Devletimizin yanındayız, dolar istemiyoruz. Dolar baronlarına karşı bugün burada çatlata çatlata davul çalıp oynadık.

Rabbim devletimizin yanında olsun. Bu devleti yıkmaya çalışanlar dolarla veya hiçbir şeyle yıkamaz, başaramayacaksınız." diye konuştu.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

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