Dolar ne kadar? İşte 26 Kasım güncel euro dolar canlı alış satış fiyatı... |Video 26.11.2019 18:40

Dolar ve eurodaki durum hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken bugün konuşma yapacak Fed Başkanı Powell'ın mesajları, bej kitap ve ABD - Çin ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor. Peki, 26 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Dolar ve euroda son dakika hareketliliği devam ederken vatandaşlar piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dünkü işlem gününde 5.75 TL'yi geçen dolar kuru, 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Bu kapsamda günün araştırılanları arasında "26 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna ve anlaşmanın birinci aşamasının imzalanmasına yönelik olumlu haberlerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Çin gazetesi Global Times'ın, ismini vermediği Çin hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamaya çok yakın olduklarını belirtmesi, yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirildi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükseliş durumunda 5,73'ün direnç konumunda izleneceğini kaydetti.