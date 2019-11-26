Altın fiyatları 26 Kasım: Çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel alış satış fiyatı |Video 26.11.2019 18:43

Altın fiyatlarında son durum kapanış saatlerinde günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 269,10 liradan işlem görmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında "26 Kasım çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasalarda güncel alış satış fiyatı...

Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarındaki güncel durum merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, 26 Kasım çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

153,64

153,76

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

196,77

196,92

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,83

246,02

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde iki taraftan gelen iyimser sinyallerin, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere veri gündemi ve ABD Merkez Bankası Üyesi Lael Brainard'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.