Başkan Erdoğan, "hesapsız konuşuyor" sözleriyle yüklenmişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi 26.11.2019 18:03

Başkan Erdoğan'ın Katar dönüşü "Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'Buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor." sözleriyle yüklendiği Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yine çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek EYT bekleyenlere "Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere bugünü de kaydedin." dedi. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamalar EYT konusundaki çelişkilerini ve nasıl çıkarcı davrandığını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi A Haber ekranlarında ele alındı.

Başkan Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu üzerinden yeniden gündem oluşturulduğu belirtilerek, "Kitlelerin etkilenmesine dönük çabaları nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, "EYT konusu, fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir." dedi.



İskandinav ülkelerinin artık bu işten vazgeçme noktasına geldiğini ifade eden Erdoğan, emeklilikte yaşın 70'in üzerine çıkarıldığını belirtti. Türkiye'de ise tam aksi bir durumun söz konusu olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



BAY KEMAL KENDİ DÖNEMİNDE EMEKLİLİK YAŞININ YÜKSELTİLMESİNİ SAVUNDU

"Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'Buradan ne elde ederiz?'diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim. Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım? Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır.

"KILIÇDAROĞLU SİYASETEN VE HESAPSIZ KONUŞUYOR"

EYT tartışmasında aylık bağlama oranlarının düşmesi konusunun gündeme geldiğine işaret edilmesi üzerine Erdoğan, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Türkiye'de emeklilik rejiminde iki ayrı tarihte düzenleme yapıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"2000 öncesi ve sonrası ile 2008'i izleyen süreç. Burada muhalefet şunu istismar ediyor; eskiden daha az prime karşın daha yüksek aylıkla, daha erken emeklilik vardı. Erken emeklilik, süper emeklilik gibi uygulamalar değiştirildi. Bu tarihten sonra prim ödemeye başlayanların aylık bağlama oranları ile öncekilerin aynı değil. Ayrıca, işverenler kaçak işçi çalıştırma eğilimine girdiklerinde bu iddiayı çok sıkça söylüyorlar. 'Biz, size açıktan ödeme yapalım, yoksa ücretiniz düşer.' diyorlar. Şunu ayırmamız lazım, 2008 öncesinde yatırılan prim ve alacağı emekli aylığı ile 2008 sonrası aynı değil.

Bir şey daha var tabii; Kılıçdaroğlu, SSK'nın başında olduğu dönemde 1998'de, 'Emeklilik yaşı 80 de olsa, SSK batmıştır.' diyor. Ama şimdi getirdiği yer burası. Öyle bir tez ortaya atıyor ki halk oy verme noktasında CHP'ye yönelsin diye siyaseten ve hesapsız konuşuyor. Vatandaş da 'Genç yaşta emekli olayım' diye düşünüyor. Bir taraftan 'Emekli olayım' derken, sonrasında, 'Kenara çekileyim' demiyor. 'Ben, yine bir işe gireyim, çift maaş alayım' diyor. İşveren ne yapıyor? Kayıtsız istihdama başlıyor. Kayıtdışı istihdam da Türkiye'nin ayrı bir sorunudur."

KILIÇDAROĞLU'NUN EYT ÇELİŞKİSİ

Öte yandan bugün siyasal çıkarlar uğruna ülkeyi ekonomik çıkmaza sokma peşinde koşan Kılıçdaroğlu, hesapsız bir şekilde EYT'lilerin sorununu çözeceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş konuşmalarını ifşa eden A Haber ekibi, kendisinin nasıl bir çelişki içerisinde olduğunu gözler önüne serdi.