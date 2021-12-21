Dolar 18 liradan 12 lira seviyelerine çakıldı! Takvim.com.tr farkını ortaya koydu gündemi belirledi: 'SAT SAT SAT'

Türk ekonomisi dün akşam tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisine saldırı ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı yeni ekonomik araçların devreye alınacağını açıkladı.

DÖVİZ ÇAKILDI

Bu açıklamanın ardından dolar, euro ve altın çakıldı. Açıklamalardan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar 12 lira seviyelerine kadar geriledi.

TÜRKİYE DÜŞMANLARI ÜZÜLDÜ, TAKVİM.COM.TR FARKINI ORTAYA KOYDU

Başkan Erdoğan düşmanı gibi gözüküp aslında Türkiye düşmanı olanlar dövizdeki çakılma sonrası adeta karalar bağladı. Eski Merkez Bankası Başkanı İP'li Durmuş Yılmaz da bunun bir alım fırsatı olduğunu söyledi. Ancak Takvim.com.tr farkını orataya koydu. Çünkü Takvim.com.tr'nin yaptığı manşetlerden biri "SAT SAT SAT" İifadelerini taşıyordu.

TAKVİM.COM.TR MANŞETLERİ AHABER EKRANLARINDA

Takvim.com.tr'nin söz konusu manşeti A Haber ekranlarına konu oldu. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Takvim.com.tr'nin manşetlerinden bahsetti. Erdem, sabah A Haber yayınında "Dün bizim Takvim.com.tr'deki arkadaşların manşetlerine baktım 3 defa sat yazmışlar: SAT SAT SAT. Doğrusu buydu. Bana soranlara da öyle dedim; sat, sat, sat." Cansın Helvacı da Erdem'in bu sözlerini "Takvim'in meşhur manşetleri, spotlarıdır" onlar diyerek destek oldu.

İŞTE TAKVİM.COM.TR'NİN DÜN AKŞAMDAN BU YANA YAPTIĞI MANŞETLER

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