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    • Güncel
    • 21.12.2021 10:39
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    • 21.12.2021 10:43
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    Kemal Kılıçdaroğlu bir baskın da döviz bürolarına yapar mı? Dolar düştü espriler patladı

    Aklına estikçe devlet kurumlarını basıp provokasyon yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doların 18 liradan 12-13 lira seviyelerine gerilemesiyle sessizliğe büründü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan bir göndermede bulunarak, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11’de geliyorum" ifadelerini kullandı.

    Dolar düştü espriler patladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu.

    Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı.



        DOLAR DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor.

        Dün, 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamladı.

        Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.

        Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1280'den alıcı buluyor.

        Dövizdeki düşüş sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın ederek dolar/euro bozdurdu.

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