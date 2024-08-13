Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Merkez Bankası’nın Ödemeler Dengesi istatistiklerinin ardından dikkat çeken bir veri açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 4 milyar 692 milyon dolar değerinden yabancı yatırımcı geldi. Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç ve Birleşik Krallık, Türkiye'nin ilk altı ayda en çok yatırım sermayesi çektiği ülkeler olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili “Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.