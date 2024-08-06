Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalardaki sert dalgalanmayla ilgili konuşan Şimşek, "Japonya'da son bir ayda Yen Dolar'a karşı değerleniyor. Bugünkü piyasa tepkisi durumun geçici olacağını gösteriyor." dedi. Türkiye'nin bir ilke imza attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı, "2024 yılında üç kredi derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu artırılan tek ülke Türkiye." ifadelerini kullandı. 2025'te rahatlamayı göreceklerini belirten Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefini de canlı yayında açıkladı. Vergi kaçakçılığıyla ilgili de önemli mesajlar veren Şimşek, "Özellikle çok kazananlar Maliye kapınızı çalacak." dedi.