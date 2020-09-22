Covid-19’a karşı 35 milyarlık reçete

22.09.2020 09:41

Ülkemizde pandemi sürecinde 15 milyon vatandaşa sağlanan destek 35 milyar liraya ulaştı. Hem işçi hem de işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle 6 milyona yakın çalışan için 23 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. 6.2 milyon haneye de biner liralık destek kapsamında 6.2 milyar lira ödeme yapıldı.