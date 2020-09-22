Covid-19’a karşı 35 milyarlık reçete

Ülkemizde pandemi sürecinde 15 milyon vatandaşa sağlanan destek 35 milyar liraya ulaştı. Hem işçi hem de işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle 6 milyona yakın çalışan için 23 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. 6.2 milyon haneye de biner liralık destek kapsamında 6.2 milyar lira ödeme yapıldı.
Ülkemizde pandemi sürecinde 15 milyon vatandaşa sağlanan destek 35 milyar liraya ulaştı. Hem işçi hem de işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle 6 milyona yakın çalışan için 23 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. 6.2 milyon haneye de biner liralık destek kapsamında 6.2 milyar lira ödeme yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası' ile 1 milyon 921 bin aileye ulaşıldı, sağlanan destek tutarı 2 milyar liraya yaklaştı. Bakanlık, 5 nakdi sosyal destek programıyla 157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon liranın üzerinde ödeme yaptı.
HAZAL ATEŞ