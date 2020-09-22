Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Yabancı tercihi sizi yanıltmasın

22.09.2020 09:44

Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli sorusu herkesin cevap aradığı bir mesele. Bazı yatırımcılar, yabancıların tercihlerine göre hareket ediyor. Uzmanlar uyarıyor: Yabancıların aldığı hisseye yönelmek bazen size kaybettirebilir. Para dergisine açıklamalarda bulunan Noor CM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay yabancı tercihlerine bakarak pozisyon belirlemeyi düşünenlere önerilerde bulundu.

Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli sorusu herkesin cevap aradığı bir mesele. Borasada son dönemde yerli yatırımcı sayısı giderek artsa da yabancı yatırımcılar da önemli bir büyüklüğü oluşturuyor.

Sayıları az olsa da portföy büyüklüğünde yabancılar daha ileride. Yatırımcıların bir kısmı yabancıların hareketlerini takip ederek tercihte bulunuyor. Uzmanlar bu konuda da bazı önerilerde bulunuyor.

PARA dergisine açıklamalarda bulunan Noor CM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay yabancı tercihlerine bakarak pozisyon belirlemeyi düşünenlere şu önerileri yapıyor:

Sadece yabancı yatırımcıların tercihlerine göre pozisyon belirlenmemeli.

Hisse tercih edilirken şirketin finansalları ve hikayesi de dikkate alınmalı.

Hisse değerlemelerinin minimum 12 aylık olduğu unutulmamalı.

Yabancı yatırımcıların zaman zaman trade ve pozisyon değişimi satışları yaptığı muhakkak göz önünde bulundurulmalı.

Yabancı yatırımcıların alım satımları son bir aya bakarak değil, geçmiş aylar ve uzun vadeli pozisyon değişiklikleri incelenerek yorumlanmalı.

Bu veriler ışığında özellikle uzun vadeli yatırımlarda sadece yabancı yatırımcıların tercihleri tek kriter olmamalı.

Bu noktada da her zaman olduğu gibi profesyonellerden destek almadan pozisyon belirlenmemeli.

Türkiye'de önceki dönemlerde yabancı yatırımcıların etkinliği fazla iken belki bu alım satımlar takip ediliyordu. Ancak son dönemde eskisi kadar takip edilmesinin bir anlamı yok. Çünkü yabancı payı yüzde 50 seviyesine geriledi.



En önemlisi yabancı yatırımcı her zaman doğru seçim yapıyor diye bir kuralın olmadığı unutulmamalı.