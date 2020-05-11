Çay üreticilerine Başkan Erdoğan'dan müjde! "2020 yılı yeşil çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

11.05.2020 20:13

2020 yılı yeşil çay alım fiyatı, bir süredir çay üreticileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "2020 yılı yeşil çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını vatandaşlarla paylaştı. Peki, yeşil çay alım ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2020 yılı yeşil çay alım fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeşil çay alımı ile ilgili detayları da vatandaşlarla paylaştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "2020 yılı yeşil çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" ve "Yeşil çay alım ödemeleri ne zaman yapılacak?" soruları hakkındaki araştırmalar artş gösterdi.

2020 YILI YEŞİL ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir."İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum.

Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir.



Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.



Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.

5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pekçok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler.

KAMPANYAYA 2 MİLYAR LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Biz Bize Yeteriz Kampanyamızda yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz.

Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerekk devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo.

Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan biraraya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.

Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

20 YAŞ ALTINA MÜJDE

Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.



4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırınt, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

9 İL İÇİN SEYAHAT YASAĞI KALKTI

9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz.

Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz. 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMA KADAR ÖDENECEK

Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz.

Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık.



Geçtiğimiz yıl ÇAY-KUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı. Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir.

Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır.