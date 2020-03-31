Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor.

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5,000 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz" denildi.