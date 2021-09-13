Bu kadarına da pes! Zincir marketlerin fiyat oyununu vatandaş bozdu! Aynı üründe yüzde yüze yakın fiyat farkı...

Son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışına karşı harekete geçilirken, Bursa'da yaşanan olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Aralarında 50 metre bile mesafe olmayan iki zincir markette aynı marka ve gramaja sahip tereyağ, yüzde yüze yakın bir fiyat farkıyla satıldı. Durumun farkına varan vatandaş fiyat oyununu ortaya çıkarırken, Tüketici Mahkemesi ve Tüketicileri Koruma Derneği'nde sesini duyurmaya çalışacağını söyledi.

Bursa'da Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinden kilosu 92 liraya tereyağı alan vatandaş, ertesi gün aynı tereyağının diğer büyük marketlerden birinde 49,95 lira olduğunu görünce aradaki fiyat farkına isyan edip 92 liralık tereyağını iade etti.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhane memuru olarak çalışan Mustafa Aktaş, iş çıkışında evinin bulunduğu Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki büyük bir zincir marketin şubesine girip alışveriş yaptı.





Aldığı ürünlerin içinde 1 kilogram Torku marka tereyağı da olan Aktaş, alışverişten sonra fişi incelediğinde tereyağının kilosunun 92 lira olduğu görüp fiyatın pahalı olduğunu düşündü.

Ertesi gün başka bir zincir markete su almak için giden Aktaş, reyonları gezerken bir gün önce 92 liraya aldığı 1 kiloluk tereyağının burada 49,95 olduğunu gördü.

TEREYAĞ FİYATINDAKİ FARKIN YÜZDE 94 OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran vatandaş, kilosu 50 lira olan tereyağından bir tane satın aldıktan sonra soluğu kazıklandığını düşündüğü markette aldı. Marketin yetkilisi ile görüşen Aktaş, iki market arasındaki fiyat farkının neden bu kadar olduğunu sorarak ürünü iade etti.

Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri zincir marketin merkezindeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip yetkililere iletti.

MARKETİN HERHANGİ BİR YETKİLİSİ DÖNÜŞ YAPMADI

Dönüş yapılacağı söylenmesine rağmen aradaki fiyat farkıyla ilgili Aktaş'a herhangi bir geri dönüş olmadı. Şaşkın vatandaş, marketin fiyat politikasını Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne şikâyet etti. Ancak gelen "Marketler arası fiyat farkı olabiliyor. Normal bir durum. Pazartesi getirin inceleyelim" cevabıyla şaşkınlığı bir kat daha arttı.

"92 TL OLAN TEREYAĞ FİYATI BANA ÇOK UÇUK GELDİ"

İş çıkışı alışveriş yapmak için markete girdiğini ifade eden Mustafa Aktaş, "Bursa Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir firmanın yazıhane memuru olarak çalışıyorum. İş çıkışı evimin yakınındaki markete alışveriş yapmak için uğradım ve 529 liralık alışveriş yaptım. Aldığım ürünlerin fişini incelerken 1 kiloluk Torku tereyağının 1 kilo fiyatı 92 liraydı, bana çok uçuk geldi" diye konuştu.

YETKİLİ: 2 YAĞ ARASINDA BİR FARK YOK

Ertesi gün su almak için başka bir markete gittiğini ifade eden vatandaş, "Su aldıktan sonra bir gün önce diğer marketten kilosu 92 liraya aldığım tereyağının 49,95 olduğunu gördüm. Aradaki fark beni vicdanen rahatsız etti. Bende bu marketten kilosu 49,95 olan 1 kilo Torku tereyağını alıp fişiyle birlikte bir gün önce kilosunu 92 liraya aldığım diğer markete gittim. Yetkiliye sordum, bu iki yağın arasında bir değişiklik olup olmadığını sordum. 'İkisi de aynı tereyağı' deyince ben yetkiliye 'Bu yağ nasıl oluyor da bir mağazada 92 lira, diğer mağazada 49,95' diye sordum. 'Bana böyle bir şey olamaz, bir yanlış var' dedi.

Ben de 'Bayağı oldu' deyip iki marketten de yaptığım alışveriş fişlerini gösterdim. 'Dün sizden bu ürünü 92 liradan aldım, bir gün sonra başka bir marketten 49,95'e aldım. Bu adaletsizlik değil mi?' diye sordum.

"NE ARAYAN VAR NE SORAN"

Bu olaydan sonra zincir marketin merkeziyle görüştüm, durumu kendilerine anlattım. Benden iki marketten de yaptığım alışveriş fişlerini istediler, iki market fişinin fotoğrafını çekip gönderdim. 'Yetkililer sizi arayacak' dediler, ne arayan var ne de soran. Marketlerde çok dengesiz fiyat farkı var. Ben bu işin peşini bırakmayacağım" dedi