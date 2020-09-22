Cengiz Enerji’den santral yatırımı

Cengiz Enerji, Özbekistan'da 150 milyon dolarlık yatırımla doğalgaz kombine çevrim santrali kuracak. Taşkent'te kurulacak santral, 240 megavat kapasitesine sahip olacak.
Cengiz Enerji, Özbekistan'da 150 milyon dolarlık yatırımla doğalgaz kombine çevrim santrali kuracak. Taşkent'te kurulacak santral, 240 megavat kapasitesine sahip olacak. Santral 12 ayda tamamlanacak, 25 yıl süre ile Cengiz Enerji tarafından işletilecek. Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, "Bu, Özbekistan'da yapacağımız ilk iş. Maden, inşaat ve enerji alanlarındaki projeleri değerlendirmek istiyoruz" dedi.