Haftanın üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul yeniden yükselişe geçti. BIST 100 endeksi bugün güne 0,30 artışla 1.575,17 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu. Bugün piyasalar Avro Bölgesi'nde enflasyon verisini ve saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında ise yapılacak projeksiyonları takip edecek. Peki, Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 17 Mart 2021 borsa işlem saatleri!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 1.575,17 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 1.575,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yeniden yüzde 1,63 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini, saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında ise yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin önem taşıdığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesi ve 1.600 puanın direnç, 1.550'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.