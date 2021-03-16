Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntıları ve hayata geçirilecek reformların yol haritası ile Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıkladı. Bakan Elvan, basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin "İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak." dedi.

Bakan Lütfi Elvan, kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" ile ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk." diyerek, "Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik." ifadesini kullandı.









Bakan Elvan, "Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi." açıklamasında bulundu.



Bakan Elvan, "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız." dedi. Elvan, "AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız." şeklinde

konuştu.







Bakan Elvan, "Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MALİ DİSİPLİNDEN BUGÜNE KADAR ASLA TAVİZ VERMEDİK"

Bakan Elvan, "Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik." dedi.









Elvan "Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız." şeklinde konuştu.



Bakan Elvan, "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız." açıklamasında bulundu.

BASİT USULE TABİ ESNAFA GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti ile ilgili Bakan Elvan, "İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak." şeklinde konuştu.

"KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ'Nİ GELİŞTİRDİK"

Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştirdiklerini belirten Elvan, kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracaklarını söyledi.





"Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak." diyen Bakan Elvan, "Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek." ifadesini kullandı.

"KAMU İHALELERİNDE SERTİFİKASYON SİSTEMİ GETİRİYORUZ"

Bakan Elvan, kamu ihaleleri ile ilgili, "Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak." diyerek, "Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirliğin önemli olduğunu belirten Elvan, "Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.