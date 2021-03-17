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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği
17.03.2021 11:30
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" dedi. Varank, "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.


Son dakika haberi... "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" dedi. Varank, "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

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