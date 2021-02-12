Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu?

Haftanın son işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mastercard, Twitter, Deutsche Telekom Dapper Labs gibi büyük şirketlerin de katılımının ardından bugün yeni zirvesini gördü. Kripto para birimlerinden olan Dogecoin son günlerin en çok dikkat çeken yatırım aracı oluyor. Elon Musk'ın tweetiyle Dogecoin adeta uçuşa geçmişti. Musk'ın Dogecoin ile ilgili son Twitter paylaşımı sonrasında kripto parada yükseliş ivmesi devam etti. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu?