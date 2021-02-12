Haberler Video Ekonomi Videoları Altın fiyatları süratle çakılıyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın canlı fiyatları...

Altın fiyatları süratle çakılıyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın canlı fiyatları...

Altın fiyatları süratle çakılıyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın canlı fiyatları...
12.02.2021 13:48
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Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti ancak dün akşam itibarıyla altın yeniden düşüşe geçti. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatlarında son durum...


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