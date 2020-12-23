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Bilecik Söğüt'te 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! İşte Gübretaş'a maden sahasının video görüntüsü...

Bilecik Söğüt'te 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulundu! İşte Gübretaş'a maden sahasının video görüntüsü...
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Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında 6,5 milyar dolar değerinde 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi. Altın bulunan maden sahasında çalışmalar hızlanırken herkesin merak ettiği saha havadan görüntülendi.


Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı. İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

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