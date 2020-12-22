6 milyar dolarlık altın bulundu: 3,5 milyon onsluk altın keşfinin Türkiye ekonomiye katkısı ne olacak?

Bilecik'te 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Değeri 6 milyar dolar olan altın keşfinin ardından A Haber canlı yayınına katılan Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, 3,5 milyon onsluk altın keşfinin Türkiye ekonomiye katkısı ne olacak? İşte altın keşfiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bilecik'te 3,5 milyon onsluk altın bulunmasının ardından A Haber canlı yayınına katılan Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"REZERVİN DEVAMI GELECEK"

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, "Rezervin devamı gelir mi?" sorusuna cevap verdi.

A Haber'de konuşan Poyraz, "Bizim açıklamalarımız, daha önce Borsa İstanbul'a da bildirdiğimiz, Öncesinde de sondajlar neticesi oluşturulmuş olan rapora dayanıyor. 2018 yılında bizden burayı alan firmanın açıklaması söz konusuydu. Biz Gübretaş olarak mahkemeyi kazandıktan sonra burayı devraldık. Önce güncelleme çalışması yaptık. Madencilikte sondaj çalışması bitmez. Çalışmalar 800 metreye kadar ulaştı. Daha altına inmek teknoloji de istiyor. Orada oluşturulacak olan sondaj alanlarıyla, oradan yerin altına inmeye devam edeceğiz. Biz ümitliyiz. Kamuoyuna paylaştığımız rakamların çok çok üstüne çıkacağına eminiz. Burada bulunan altın için hedefimiz 2 yıl içinde ülke ekonomisine kazandırmak. 3,5 milyon onsluk altını kısa sürede işletmeyi hedefliyoruz." dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI NE OLACAK?

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, bulunan altının Türkiye ekonomisine katkısını da değerlendirdi.

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, "Çıkartma aşamasında ciddi bir istihdam oluşacak. Arkadaşlarımızla görüşme yaptık, bölgede yaklaşık 1000 kişilik istihdam olacak. Nakliye ve diğer sektörlere de yansıması var. Altınların bankacılık sisteminde de bir karşılığı var. Altını Merkez Bankası ya da her hangi bir banka kasasına koyduğunuzda kaydi para oluşturma anlamında var olan mevcut değerinin kat kat üstüne, hatta bazen 14 kat üstüne de çıkabiliyor." şeklinde konuştu.