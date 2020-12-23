Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş açıklama! O tarihe kadar uzatıldı!

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını söyledi. Peki kısa çalışma ödeneğine nsaıl başvurulur? Kısa çalışma ödeneği SGK ve Bağkur'lu emekliliği nasıl etkiler? İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında 30 Haziran tarihine kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de KÇÖ talebinde bulunabileceğini belirtmişti ve "Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurgulamıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANA EMEKLİLİK PRİMİ YATACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği alındığı süre boyunca emeklilik primleri yatmadığı için doğal olarak emeklilik süresi 3 ay uzayacak. Prim ödenemeyen günler için de kişi SGK'ya borçlanamayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLER?

Mart ayından itibaren verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneği süresi Haziran ayı sonunda sona erdi ancak, Cumhurbaşkanı kararıyla Ağustos ayı ortasına kadar yeniden uzatıldı. 5 aydır kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden ödeme yapılıyor.

Bu süre boyunca emeklilik primleri ödenmediğinden emeklilik süresi uzuyor. Örnek ile açıklamak gerekirse, aylık 10 gün çalışan kişiye 3 ay boyunca 60 gün prim yatmadı. Dolayısıyla 60 gün emeklilik prim yatmayan kişi daha geç emekli olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ VE ÖDEMESİ

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez.



Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.





Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.



Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.





Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.



Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.





Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.





Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.