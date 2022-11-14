Benzin Motorin fiyatları İNDİRİM HABERİ! BRENT petrol çakıldı! 00.01'e kadar bekleyin! Akaryakıtta DEV İNDİRİM başlıyor!

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi bekleniyor.

SON ZAM NE ZAMAN GELMİŞTİ?

31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları İstanbul'da ortalama olarak 22,69, Ankara'da 22,84 ve İzmir'de 22,83 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,47 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.84 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,51 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROL FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,95 artarak 95,50 dolar oldu.

1 BRENT PETROL NE DEMEK?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.

DÜNYANIN EN KALİTELİ PETROLÜ HANGİ ÜLKEDE?

Libya ise günlük 1.5 milyon varillik petrol üretimiyle Kuzey Afrika'nın en büyük üçüncü petrol üreticisi konumunda. Dünya toplam petrol üretiminin yüzde 3'ünü üreten Libya'da dünyanın en kolay işlenen ve en kaliteli petrolu bulunuyor.

BRENT PETROL KİME AİT?

Bu tür daha birçok petrol sınıflandırması olsa da, Brent ve WTI küresel ölçütlerdir. Brent, İngiltere ve Norveç'e bitişik Kuzey Denizi'nden çıkarılan petrolken, WTI Ham petrolü ABD'de çıkarılıyor. ABD petrolü ağırlıklı olarak Teksas, Kuzey Dakota ve New Mexico'da yoğunlaşmıştır.