Milyonlarca memur ve emekli hem maaşların artacağı hem de yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.

Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek. Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.

TEMMUZ'DA KAZANIM ARTTI

Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü.Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında yükseliş getirecek.

KİME, NASIL YANSIYOR?

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya çıkacak.Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti bulunan 1. derece çarşı ve mahalle bekçisi ile kimyagerler ve istatistikçilerin emekli aylığı 7 bin 973 liradan 9 bin 833 liraya ulaşacak.

2 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR

Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş katsayısında bir artış daha olacak.Buna göre ek gösterge avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre; maaş katsayısına, yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) yansıtılacak.Eğer Ocak zammı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirse emekli maaşındaki ek gösterge kazanımı 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıkacak.

İŞTE EK GÖSTERGENİN ETKİSİ

Unvan Yeni ek gösterge Yeni emekli maaşı Yeni ikramiye

Genel müdür 7.000 20.311 432.118

Daire başkanı 4.200 13.386 357.558

Avukat 3.600 9.722 350.552

İstatistikçi 3.600 9.833 354.555

İl müdür yrd. 3.600 9.833 354.555

Polis 3.600 9.864 354.803

Bölge müdür yrd. 3.600 9.864 354.803

İlçe müdürü 3.600 9.864 354.803

Bekçi 1. derece 3.600 9.833 354.555

Öğretmen 3.600 9.722 350.552

Hemşire 3.600 9.722 350.552

Din görevlisi 3.600 9.722 350.552

NOT: Emekli maaşları 30 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır.