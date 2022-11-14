TOKİ Konut arsası ve 10 bin işyeri için e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor! Banka üzerinden başvuruda da yarın son gün

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde önemli bir viraja daha girildi. 250 bin sosyal konut için hak sahibi kura çekimleri sürerken, 1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurularda sona gelindi. İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerinde başvurular e-Devlet üzerinden bugün saat 18.00, banka üzerinden ise yarın mesai saati bitiminde sona eriyor. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri bin 604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Arsalar 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.







BULUT: KONUTLAR 2 YILDA TESLİM

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bakanlık koordinasyonunda çok kısa sürede 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek, "2 yılda bu konutlarımızı bitirerek teslim edeceğiz" dedi. Projenin duyurulmasından 40 gün sonra ilk temellerin 5 bin 615 konutla atıldığını belirten Bulut, "13 bine yakın konutun da ihalesi yapılmış durumda" şeklinde konuştu.







VAN'DA KURALAR TAMAMLANDI

Van'da yapılacak 3 bin 200 konutun kura çekimi dün tamamlandı. Şanlıurfa'da inşa edilecek konutlar için de kura töreni düzenlendi. Kurada Bozova ilçesinde 500, Ceylanpınar ilçesinde 130, Suruç ilçesinde 250 ve Hilvan ilçesinde 100 konut sahibini bulacak. Kentte 4 gün sürecek kura programı 16 Kasım'da sona erecek.