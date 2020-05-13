Başvurana 1000 lira nakdi yardım! Başvuru nasıl yapılır?

13.05.2020 11:50

Sosyal destekler kapsamında 3. faz ödemeleri de başladı. Sosyal Destek Programı’yla ihtiyacı olanlara sağlanan destek 5.3 milyar lirayı aştı. e-Devlet’ten başvuruların alındığı 3. fazda başvuranlardan 892 bin haneye 1.000’er TL verildi. Peki, 1000 liralık sosyal yardım nasıl alınır? Kimler alabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılıyor?.Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı..