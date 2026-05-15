Savcılık 17 Yıllık Cezayı Kabul Etmedi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın hayattan koparılmasına ilişkin yürütülen tarihi davada, yerel mahkemenin sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği karar savcılık tarafından temyize götürüldü. Mahkemenin, Bahtiyar'a yalnızca "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 17 yıl hapis cezası vermesini yetersiz bulan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek bölge adliye mahkemesine resmen başvurdu.

"Yardım Etmedi, Doğrudan İştirak Halinde Katletti"

Başsavcılık tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar'ın cinayetteki rolünün sadece "cesedi gizlemek veya yardım etmekle" sınırlı olmadığı net bir dille vurgulandı. Savcılık; HTS kayıtları, baz analiz raporları, kamera görüntüleri, araç incelemeleri ve kriminal raporların tek bir gerçeğe işaret ettiğini belirtti. Delillere göre Nevzat Bahtiyar'ın, diğer sanıklarla birlikte ilk andan itibaren tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği ve "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunun doğrudan faili olduğu savunuldu.

Dosya Yargıtay'a Taşındı: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Dilekçede, sanık Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini saklama sürecindeki soğukkanlı tutumunun ve delilleri karartma çabalarının suç ortaklığını tescillediği ifade edildi. Yerel mahkemenin verdiği 17 yıllık ceza kararının bozulmasını ve sanığın diğer failler gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep eden savcılığın itiraz dosyası, incelenmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.