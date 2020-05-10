1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hem başvuruların başladığını duyurdu hem de başvuru şartlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, pandemi başvurusu şartları yani 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları nelerdir? 3. faz ödemelerinden yararlanabilmek içinse bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, bu şartlar neler? İşte pandemi yardımı başvuruları ile ilgili bilinmesi gerekenler…