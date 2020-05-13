Son dakika: Bakan Varank: 300 stajyer araştırmacıya burs vermeye başladık

13.05.2020 10:38

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirlerine ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

"COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "300 stajyer araştırmacıya burs vermeye başladık" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:



Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.





Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.

Teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojiler var. Etkileşim artacak, hizmet alımları desteklenecek. Burada yer alan her iki çağrıya da başvuruları yarın alacağız.

Hayat eve sığar uygulamasını biliyorsunuz. Güvenli alan seçeneği Bakanlığımız koordinasyonunda oluştu. Singapur'la işbirliği yaptık.

